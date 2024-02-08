Catalunya Ràdio: Клопп не возглавит «Барселону», несмотря на интерес Лапорты

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не возглавит «Барселону». Как сообщает Catalunya Ràdio, Клопп хочет отдохнуть от тренерской работы — и приглашение президента «Барселоны» Жоана Лапорты не заставит его передумать.
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