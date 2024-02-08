RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Эрнст
    Потеря - потерь. 😱😱😱 🤣🤣🤣 Вот если бы ещё ему визу не давали в Россию, было бы классно..Forbes: миллиарде...
  • Вовладар Даров
    Это одно из очень печальных известий за весь период истории России!!!Forbes: миллиарде...
  • лина любимцева
    Еще бы эта Индия ПЛАТИЛА ЗА ПОЛУЧЕННУЮ НЕФТЬ!!В Индии заявили, ...

Catalunya Ràdio: Клопп не возглавит «Барселону», несмотря на интерес Лапорты

Catalunya Ràdio: Клопп не возглавит «Барселону», несмотря на интерес Лапорты

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не возглавит «Барселону». Как сообщает Catalunya Ràdio, Клопп хочет отдохнуть от тренерской работы — и приглашение президента «Барселоны» Жоана Лапорты не заставит его передумать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх