Asia Times утверждает, что Франция отправляет свои войска максимально близко к фронту в украинском конфликте

Франция официально направила свои первые войска на Украину. Они были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске (оккупированная войсками киевского режима часть российской ДНР).
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