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Моисеенко и Дудин признаны лучшими игроками августа в ЮФЛ Сибирь

Стали известны лучшие футболисты августа в ЮФЛ Сибирь в возрастных категориях U-15 и U-16. Победителей определили по итогам совместного голосования организационного комитета турнира и болельщиков.

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