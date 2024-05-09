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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Вечер акустических рок-хитов в Натуралисте

Вечер акустических рок-хитов в Натуралисте 🗓 9 и 12 мая, 21:00 📍 ”Натуралист”, Защитников Кавказа, 47 📞 +7(862)243-78-07 📍 Вход свободный 🎵 Интересный Сочи.

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