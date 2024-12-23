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Вечерний Новосибирск

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  • Ирина52
    Хорошо хоть одумалась...Сотрудница морга ...
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    Некрофилка?Сотрудница морга ...
  • nyha
    Эх!!! Слов нет ...Одни маты....В Китай отправили...

График выплат пенсий и детских пособий в январе-2025 опубликован в Новосибирске

График выплат пенсий и детских пособий в январе-2025 опубликован в Новосибирске

Таким образом, 25 декабря родителям будут перечислены следующие выплаты, поступающие обычно 3 числа: · единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; · выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет; · пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; · ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих по линии ОСФР.

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