График выплат пенсий и детских пособий в январе-2025 опубликован в Новосибирске

Таким образом, 25 декабря родителям будут перечислены следующие выплаты, поступающие обычно 3 числа: · единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; · выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет; · пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; · ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих по линии ОСФР.