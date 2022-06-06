Мировое обозрение

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А не будут брать — отключим газ! /УправДом -  "Бриллантовая рука"/Россия ограничила...
  • Максим
    Вспоминается старая шутка про микросхему с десятью ножками и двумя ручками для переноски :-)Intel впервые вжи...
  • Ингерман Ланская
    а Это - Арест молодых коммунистов вызвал волну негодования по всему миру - вааще для поржать))))))))))))))))))))))))))Британские коммун...

Госдеп назвал закрытие неба для Лаврова суверенным решением балканских стран

wikipedia.org/AgnosticPreachersKid/CC BY-SA 3.0 США назвали решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для главы МИД РФ Сергея Лаврова суверенным.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх