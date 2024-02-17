Хидеки Камия хотел бы сделать DMC и Bayonetta с обновленной графикой и “более слож...

Хидеки Камия хотел бы сделать DMC и Bayonetta с обновленной графикой и “более сложным игровым дизайном”Хидеки Камия недавно опубликовал свое пятое видео на YouTube, отвечая на различные комментарии зрителей, охватывающие широкий спектр тем.