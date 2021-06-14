В Самарской области ради денег 41-летний мужчина заживо похоронил свою мать

Мошеннику грозит 2 года тюрьмы. Мужчина решил обмануть свою компанию и получить деньги. Для этой финансовой махинации самарец несколько недель притворялся на работе, что его мать больна, надеясь на материальную помощь со стороны коллег и начальства.