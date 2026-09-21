Марин Ле Пен обвинила Путина в «ущемлении интересов» Франции

Лидеры французской партии "Народное объединение" чересчур эмоционально отреагировали на указ президента России по акциям компаний "Ашан" и "Nestle".
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Отдать всё Фридману
Опять западные торгаши будут ждать 75 лет, чтобы своё у взбунтовавшихся крестьян забрать?) Смысл в том, куда идёт добавленная стоимость. Сам капитал не имеет границ, пластичен, заполняя лакуны.
Это ещё не национализация, а просто более эффективное управление в интересах НАШЕЙ страны! А можно и национализировать с выдачей документов о сумме компенсации, которую иностранные владельцы этих компаний с СОГЛАСИЯ РОССИИ могут получить из замороженных активов России и процентов за их использование. Пусть иностранные буржуа разбираются и судятся в своих странах со своими идиотами, пробравшимися в руководство их стран!