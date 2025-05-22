Буферная зона все же будет?

Путин – о создании буферной зоны безопасности на границе России и Украины:"При налетах дронов, действия диверсионных разведывательных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику.
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