В Самаре участок на Коммунистической застроят жилыми домами

Здания, которые сейчас там располагаются, снесут.На сайте Российского аукционного дома появилось объявление о продаже участка площадью 0,68 га на пересечении улиц Коммунистической и Владимирской в Самаре.
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