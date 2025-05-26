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Третья мировая на пороге: «Таурусы» готовы атаковать Москву

Третья мировая на пороге: «Таурусы» готовы атаковать Москву

Запад сделал очередной и, полагают эксперты, последний шаг к началу полноценной войны с Россией. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что сняты ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине.

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