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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиса Лью: «Сейчас я очень увлечена фигурным катанием, и мне нравятся тренировки. Я стала более настоящей, более счастливой и веселой»

Американская фигуристка заняла 6-е место на этапе Гран-при в Канаде. Лью возобновила карьеру в этом сезоне после двухлетнего перерыва.

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