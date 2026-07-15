Land Rover и Lexus за несколько миллионов: на чем ездят чиновники Ставрополья на фоне топливного кризиса

Губернатор захотел пересадить госслужащих на велосипедыНа фоне топливного кризиса и предложения губернатора Ставрополья пересадить чиновников на велосипеды Daily Storm изучил, на каких автомобилях передвигаются госслужащие региона.
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