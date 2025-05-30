В Новоаннинском "открыли охоту" на хвостатых Жители города бьют тревогу: в Новоаннинском появились "кэтхантеры".
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В Новоаннинском "открыли охоту" на хвостатых Жители города бьют тревогу: в Новоаннинском появились "кэтхантеры".