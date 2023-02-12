Никола Йокич оформил 20-й трипл-дабл в сезоне

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил свой 20-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 30 очков, 16 подборов и 10 передач в победном матче с «Шарлотт» (119:105).
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