Лучший интеллектуальный потенциал хутора

Хохлы, вы там чё расслабились все, давайте бодрее, рассказывайте, как весь мир с вами, как в России последнего ежа без кротовухи доедают, как мы микрочипы из тамагочи для Цирконов выковыриваем, как нас санкциями задушат, какие у вас псиопы хитрые и как вы в Ялте через два месяца будете.