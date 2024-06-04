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Министр Фидан: Турция хочет вступить в БРИКС наряду с ЕС

Министр Фидан: Турция хочет вступить в БРИКС наряду с ЕС

Членство Турции в БРИКС обсудят на министерской встрече в Нижнем Новгороде. Глава МИД Хакан Фидан заявил, что республика заинтересована во вступлении в эту межправительственную организацию, сообщила газета South China Morning Post.

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