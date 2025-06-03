Нардеп Цимбалюк заявил, что на Украине огромный провал в демографии

На Украине зафиксировали острую демографическую проблему, связанную с нехваткой рабочей силы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Михаил Цимбалюк в интервью, фрагмент которого опубликовало издание "Страна.
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