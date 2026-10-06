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Зоолог Бережной: мусор и подкормка медведей могут приводить к нападениям

Зоолог Бережной: мусор и подкормка медведей могут приводить к нападениям

Зоолог Михаил Бережной рассказал, что рост числа нападений медведей на людей связан с несколькими факторами, среди которых увеличение численности животных, вырубка лесов, изменение природных экосистем, нехватка лесного корма и оставляемый людьми мусор.

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