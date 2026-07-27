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Daily Storm

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Николай Бурляев о Михаиле Лермонтове: «Живи он сейчас, пошел бы на СВО — как он первым шел в атаку с шашкой!»

Николай Бурляев о Михаиле Лермонтове: «Живи он сейчас, пошел бы на СВО — как он первым шел в атаку с шашкой!»

Поэт всегда был там, где опаснееСегодня исполняется ровно 185 лет со дня гибели Михаила Лермонтова, который не дожил и до 27-ми, но считается одним из самых неразгаданных поэтов России.

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