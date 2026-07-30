Тренд не остановить: почему все больше успешных европейцев выбирают переезд в Россию

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Предоставление российского гражданства немецкому тренеру Мартине Штэммлер-Герузел, которая известна участием в фестивале «Спасская башня», стало очередным показателем нарастающего тренда.
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