Филипп Киркоров снова под огнем критики: “Когда его уже уберут со сцены?”

Филипп Киркоров, безусловно, фигура, которая не оставляет равнодушными ни поклонников, ни критиков. На этот раз обсуждение его артистических методов вызвано видео, распространившимся по интернету, где певца снова заметили в использовании фонограммы на концерте.
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