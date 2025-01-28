SpaceX оснастила «руками» вторую башню обслуживания Starship 

Установка манипуляторов на башню обслуживания Starship / © NSF Вторую башню, как и первую, будут использовать не только для запусков Starship, но и для поимки возвращающейся на Землю первой ступени системы — ракеты Super Heavy.
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