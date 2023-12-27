Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Без использования новых материалов переход к более современным техпроцессам стал невозможным

Без использования новых материалов переход к более современным техпроцессам стал невозможным

В ближайшие годы TSMC, Intel и Samsung собираются освоить выпуск чипов по литографическим нормам ангстремного порядка — менее 2 нм, и представители отрасли заявляют, что такой переход нельзя будет осуществить без существенных инноваций в области расходных материалов и химикатов для производства полупроводниковых компонентов.

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