На своей первой работе я столкнулась с осуждением от пожилых коллег. Намечался субботник (в выходной день), нужно было прийти помыть окна.
Молодежь хочет работать, только за деньги, а не как принято в России.
Комментарии
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Ингерман Ланская
авто чё-та попутал - это в совдепии задарма работали - субботники-восресники, за тогопарня, за тутдевку, за голодающихнегров, за луизукарвалана... а ноне бесплатно - хрен найдёшь и это правильно - Всякий Труд должен быть оплачен!!!
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3 час.
Ингерман Ланская
Алексей Смирнов
Молодёжь такая, какую вы вырастили за последние 30 лет, что сеяли, то и жните.
молодёжь Наша правильная с правильными прижатыми ушками - лапша про лененизьм-сталденизьм не виснет
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3 час.
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