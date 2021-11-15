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Молодежь хочет работать, только за деньги, а не как принято в России.

Молодежь хочет работать, только за деньги, а не как принято в России.

На своей первой работе я столкнулась с осуждением от пожилых коллег. Намечался субботник (в выходной день), нужно было прийти помыть окна.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
авто чё-та попутал - это в совдепии задарма работали - субботники-восресники, за тогопарня, за тутдевку, за голодающихнегров, за луизукарвалана... а ноне бесплатно - хрен найдёшь и это правильно - Всякий Труд должен быть оплачен!!!
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3 час.
Ингерман Ланская
Алексей Смирнов
Молодёжь такая, какую вы вырастили за последние 30 лет, что сеяли, то и жните.
молодёжь Наша правильная с правильными прижатыми ушками - лапша про лененизьм-сталденизьм не виснет
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3 час.
Ингерман Ланская
Дмитрий Бакланов
Правильно. А уборщица, на самом деле, работает больше депутата. И зарплата у нее должна быть выше раза в два, по сравнению с депутатской зряплатой!
Точно!! депутаты мало полы моют - бездельничают
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3 час.

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