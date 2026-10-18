Балтийский флот провел учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Корабли "Алексин" и "Зеленодольск" успешно выполнили задачи по торпедным стрельбам, поддержанные авиацией.
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