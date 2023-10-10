Молодые ученые получили награды «Балтики» за инновации в сфере сельского хозяйства

6 октября в Москве на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» пивоваренная компания наградила победителей собственного конкурса молодых ученых «Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России».
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