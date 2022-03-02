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Московские учителя обсудили с Захаровой подходы к проведению уроков по ситуации на Украине

Московские учителя обсудили с Захаровой подходы к проведению уроков по ситуации на Украине

Онлайн-встреча учителей школ Москвы с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, организованная Департаментом образования и науки столицы, прошла 28 февраля и была посвящена подходам к проведению уроков, касающихся ситуации на Украине.

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