Обозреватель Дэнни Хайфон в эфире своего YouTube-канала разоблачил шокирующий план Запада по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Ударный бросок на Запад": Армия РФ прорвалась к окраинам Уманского: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 апреля 2024 - Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости
- «Крупный прорыв Армии РФ в Тернах»: Сырский спешно отправил на смерть резервы из нацистов: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 08.04.24 г.
- "Горловский фронт закипел": Российские войска начали движение на Дзержинск: Новости СВО на Украине, последние новости о спецоперации РФ на Украине, на 04.04.2024 г., свежие данные с фронтов СВО РФ на Украине
Свежие комментарии