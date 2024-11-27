Смоленский депутат возглавил комитет по охране здоровья

Сергей Леонов - выпускник смоленских гимназии имени Пржевальского и государственного медицинского университета Сергей Леонов, представляющий Смоленскую область в нижней палате федерального законодательного собрания, сегодня стал главой комитета Государственной Думы России по охране здоровья.
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