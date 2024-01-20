На Западе заявили о фатальной ошибке в отношении Путина

Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в 2024 году. Автор Bloomberg материала подчеркнул, что после года конфликта с Украиной западным странам казалось, что Путин «получит в своей стране ослабленную и униженную нацию».
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