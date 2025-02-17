Царьград Зеленский совершил неожиданный визит: Киевский главарь прибыл в ОАЭ Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Globallookpress Глава киевского режима прибыл в ОАЭ для переговоров, но не тех, что позволят завершить конфликт на Украине.
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