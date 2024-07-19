Журналист Карлсон заявил, что президентом США на выборах может стать покойник

ВАШИНГТОН, 19 июля, ФедералПресс. Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что при определенных условиях, используя обман, можно привести к власти даже человека, который не может выполнять свои обязанности.
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