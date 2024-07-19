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Журналист Карлсон заявил, что президентом США на выборах может стать покойник

Журналист Карлсон заявил, что президентом США на выборах может стать покойник

ВАШИНГТОН, 19 июля, ФедералПресс. Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что при определенных условиях, используя обман, можно привести к власти даже человека, который не может выполнять свои обязанности.

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