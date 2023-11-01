Эксперты требуют изгнать с ТВ Кедми. А кто-то - и Соловьева

Ваш пример идиотско-примитивный и к данному обсуждению не подходит.

Это значит что там исторически столетиями проживал другой народ, который кто-то единоличным решением захотел потеснить

Я

Яна

Всякое бывает. У каждого своя правда и вы это знаете. Стало быть побеждает тот, кто сильнее и правда будет на его стороне.