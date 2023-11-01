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Эксперты требуют изгнать с ТВ Кедми. А кто-то - и Соловьева

Эксперты требуют изгнать с ТВ Кедми. А кто-то - и Соловьева

Ветеран израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми и телеведущий Владимир Соловьёв, как известно, устроили ожесточённый спор в эфире по поводу событий на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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Александр Семенов
Ваш пример идиотско-примитивный и к данному обсуждению не подходит.
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11 мин.
Александр Семенов
Это значит что там исторически столетиями проживал другой народ, который кто-то единоличным решением захотел потеснить
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9 мин.
Я
Яна
Всякое бывает. У каждого своя правда и вы это знаете. Стало быть побеждает тот, кто сильнее и правда будет на его стороне.
Ответить
2 мин.

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