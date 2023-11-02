Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров Глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам, что доложил Владимиру Путину о мерах, которые будут предприниматься для наказания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.