Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров Глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам, что доложил Владимиру Путину о мерах, которые будут предприниматься для наказания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии