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Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков

Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров Глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам, что доложил Владимиру Путину о мерах, которые будут предприниматься для наказания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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