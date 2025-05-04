В Румынии начались выборы президента

В Румынии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны. На пост главы государства выдвинуты 11 кандидатов, среди которых лидер оппозиционной партии Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии Крин Антонеску, экс-глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою и другие.