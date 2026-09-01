Первые кадры из школы Канска, где ученицей совершено нападение: Пострадавших уже семеро

В результате нападения семиклассницы пострадали семеро человек. Распространяются первые кадры. Девочка задержана.
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