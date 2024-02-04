Евродепутат Вилимски: украинцев на дорогих авто сложно считать беженцами

Украинцев, которые передвигаются по Австрии на дорогих автомобилях, сложно считать беженцами. Об этом заявил евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, передает Heute.