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Долгосрочная аренда авто – рациональное использование личного времени

О возможности брать автомобиль напрокат на несколько часов известно каждому. Но как быть, если ТС необходимо на неделю либо больше? Или если требуется провести долгосрочный тест-драйв и опробовать возможности конкретной модели, прежде чем покупать ее?  В таких случаях можно воспользоваться услугой долгосрочная аренда авто.

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