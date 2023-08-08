Долгосрочная аренда авто – рациональное использование личного времени

О возможности брать автомобиль напрокат на несколько часов известно каждому. Но как быть, если ТС необходимо на неделю либо больше? Или если требуется провести долгосрочный тест-драйв и опробовать возможности конкретной модели, прежде чем покупать ее? В таких случаях можно воспользоваться услугой долгосрочная аренда авто.