iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Заменитель Volkswagen Tiguan за 2,89 млн рублей. Объявлены цены на российский кроссовер Tenet Plus L6

Заменитель Volkswagen Tiguan за 2,89 млн рублей. Объявлены цены на российский кроссовер Tenet Plus L6

147 л.с., 6-ступенчатый «робот» и передний привод Российский бренд Tenet Plus объявил цены на свою первую модель — среднеразмерный кроссовер L6, производство которого запущено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге (там, где до 2022 года выпускали Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым