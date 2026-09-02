Заменитель Volkswagen Tiguan за 2,89 млн рублей. Объявлены цены на российский кроссовер Tenet Plus L6

147 л.с., 6-ступенчатый «робот» и передний привод Российский бренд Tenet Plus объявил цены на свою первую модель — среднеразмерный кроссовер L6, производство которого запущено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге (там, где до 2022 года выпускали Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid).