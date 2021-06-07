Член Общественной палаты устроил потасовку с сотрудниками ГИБДД

РЕН ТВ НовостиПолитикаЧлен Общественной палаты устроил потасовку с сотрудниками ГИБДД Член Общественной палаты Андрей Суродин устроил потасовку с сотрудниками ГИБДД в подмосковном Домодедове.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьиван шевченкоДа уж известно, члены Общественной палаты - народ ненадёжный, и буйный во хмелю. За ними глаз да глаз нужен, как за детьми малыми, чесслово. Чуть отвлёкся, утратил бдительность, глядь - а этот член уже каких-нибудь ментов лупит почём зря... шалунишка...Комментировать
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