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Член Общественной палаты устроил потасовку с сотрудниками ГИБДД

Член Общественной палаты Андрей Суродин устроил потасовку с сотрудниками ГИБДД в подмосковном Домодедове.

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иван шевченко
Да уж известно, члены Общественной палаты - народ ненадёжный, и буйный во хмелю. За ними глаз да глаз нужен, как за детьми малыми, чесслово. Чуть отвлёкся, утратил бдительность, глядь - а этот член уже каких-нибудь ментов лупит почём зря... шалунишка...

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