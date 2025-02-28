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Весной треснут аномальные морозы похуже зимних — синоптики озвучили новый прогноз на март и апрель

В преддверии весны 2025 года жители России могут ожидать ряд непростых погодных условий. Эксперты в области климата акцентируют внимание на предстоящих температурных экстремах, которые могут сильно отличаться от обычных весенних паттернов.

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