Весной треснут аномальные морозы похуже зимних — синоптики озвучили новый прогноз на март и апрель

В преддверии весны 2025 года жители России могут ожидать ряд непростых погодных условий. Эксперты в области климата акцентируют внимание на предстоящих температурных экстремах, которые могут сильно отличаться от обычных весенних паттернов.
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