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Смертельно опасный урожай: биолог предупредил о созревании ядовитых плодов ландыша

Смертельно опасный урожай: биолог предупредил о созревании ядовитых плодов ландыша

В лесных массивах начали поспевать ягоды майского ландыша, таящие в себе серьезную угрозу. О появлении таких плодов, контрастирующих с осенней листвой, сообщил биолог Павел Глазков в своем блоге "Каждой твари по паре".

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