Google подшутила над Apple из-за слухов, что iPhone 17 Air будет похож на Google Pixel

Согласно просочившимся изображениям, камеры в будущих продуктах Apple будут размещены в горизонтальном блоке, как и камеры Pixel.
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