В Кузбассе назвали даты открытия горнолыжного сезона

В этом году в Кузбассе начнут работу более 20 горнолыжных комплексов, в том числе шесть крупных. 18 ноября запланировано открытие сезона для туристов на горнолыжном комплексе «Горная Саланга» в Тисульском округе.
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