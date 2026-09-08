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Крымчанин ответит за попытку дать крупную взятку сотруднику ФСБ

Крымчанин ответит за попытку дать крупную взятку сотруднику ФСБ

В Феодосии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, который предстанет перед судом за попытку подкупа сотрудника правоохранительных органов.

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