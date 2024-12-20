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Мировое обозрение

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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации в период с 14 по 20 декабря

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации в период с 14 по 20 декабря

За минувшую неделю Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, воинский эшелон на станции разгрузки, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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