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NY Post: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

NY Post: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

Покупка Гренландии США может стать крупнейшим приобретением территорий в американской истории, в случае успеха Дональда Трампа по переходу Гренландии под американский контроль Вашингтон получит больше территорий, чем при покупке Луизианы в 1803 году, которая почти вдвое увеличила площадь Штатов, пишет New York Post.

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