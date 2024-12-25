NY Post: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

Покупка Гренландии США может стать крупнейшим приобретением территорий в американской истории, в случае успеха Дональда Трампа по переходу Гренландии под американский контроль Вашингтон получит больше территорий, чем при покупке Луизианы в 1803 году, которая почти вдвое увеличила площадь Штатов, пишет New York Post.