Представители сборной России провели мастер-класс по самбо в Реутове

Российский спортивный проект «Zа самбо» продолжают реализовывать в Реутове. Так, в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Владимира Невзорова прошел мастер-класс от членов сборной команды России по самбо.
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