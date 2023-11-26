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Представители сборной России провели мастер-класс по самбо в Реутове

Представители сборной России провели мастер-класс по самбо в Реутове

Российский спортивный проект «Zа самбо» продолжают реализовывать в Реутове. Так, в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Владимира Невзорова прошел мастер-класс от членов сборной команды России по самбо.

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